İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'unda aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, şüphelilerden Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAMERAYA SALDIRDI

Öte yandan adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü kaydeden bir basın mensubunun kamerasına eliyle vurdu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ERSOY'A TUTUKLAMA TALEBİ

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, şüphelilerden Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Mahmut Göde ise ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

SEVK YAZISI: 'UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIKTAN SONRA DA İKİDEN FAZLA KİŞİLERİN BİRLİKTE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİKLERİ...'

Başsavcılığın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdiği sevk yazısı ortaya çıktı. Buna göre sevk yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan adli soruşturmaya esas olmak üzere; Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheliler mevcutlu olarak gönderilmiş olup, Şüpheliler hakkında yapılan soruşturma kapsamında dosya içerisinde bulunan gizli tanık ifadeleri, bilgi sahibi beyanları doğrultusunda alınan şüpheli savunmaları birlikte değerlendirildiğinde; gizli tanık beyanlarında geçen kişiler, konumlar ve eylemler ile şüphelilerin ifadesinde yer alan kişiler ile olan irtibatlarının gizli tanık beyanlarında geçen kişiler belirtilen konumlarda buluşmuş oldukları bu itibarla şüphelilerin tevil yollu ikrarları ile suçtan kurtulmaya yönelik beyanları göz önüne alındığında şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları, şüphelilerin eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullandıktan sonra da ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri ayrıca şüphelinin çevresinde bulunan kişiler ile bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak bu kişileri ilerleyen süreçte kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı; şüpheli Mehmet Akif ERSOY ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden Mustafa MANAZ, Ufuk TETİK ve Ebru GÜLAN'ın bahse konu suçları iştirak halinde işledikleri anlaşılmakla; Şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu, dosya kapsamında delillerin toplanmamış olması şüphelilerin serbest kalması ile birlikte söz konusu delilleri tesir etme ihtimali bulunduğu değerlendirilmekle; Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri uyarınca TUTUKLANMALARINA, Karar verilmesi kamu adına talep olunur.”

NELER OLMUŞTU?

Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alınmasının ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırılmıştı.

4 İSİM TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, şüphelilerden Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

EKRAN YÜZLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere götürülen spikerler, suçlamalar karşısında ifade vermiş ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil olmuştu. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.