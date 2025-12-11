Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kurumda yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Vali Çalgan, İl Müdürü Sümeyra Bektaş’tan müdürlüğün faaliyetleri ve hayata geçirilen projeler hakkında brifing aldı.

Ziyarette, ilin kültürel değerlerinin korunması, turizm potansiyelinin artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Çalgan, kültür ve turizmin şehrin sosyal ve ekonomik gelişimindeki önemine dikkat çekerek, Çorum’un kültürel mirasının geleceğe aktarılması ve turizmde daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kurum personelinin gayretli çalışmalarını tebrik eden Vali Çalgan, başarı dileklerinde bulundu.

Ziyarette Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz da hazır bulundu.

