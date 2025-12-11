Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi ile Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği işbirliğiyle düzenlenen Şiir Dinletisi Gecesi, bugün (11 Aralık 2025 Perşembe günü) saat 19.00’da Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Gönüllerin aynı ezgide buluşacağı bu özel gecede, seçkin şiirler seslendirilecek; edebiyatın büyülü atmosferi katılımcılara duygu dolu anlar yaşatacak.

HGYD Başkanı Birkan Demirci, etkinliğe katılmak isteyen tüm Çorumluları, şiirin sıcak ve birleştirici dokusunu birlikte paylaşmaya davet etti.

Çorum’da kültür ve sanata katkı sunmayı amaçlayan program, şehirdeki edebiyat ilgisini canlı tutmayı hedefliyor. Gecede yetenekli seslerin türküleri de yer alacak.

