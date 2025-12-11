Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Çorum Alevi Kültür Merkezi’nin ortak kampanyası ile yapılan “Rıza Şehri” projesinin ilk aşaması olan misafirhane ve aşevi bölümlerinin açılışı 17 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 14.00’de gerçekleştirilecek.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Çorum Alevi Kültür Merkezi yöneticileri de düzenlenecek açılışa protokol üyelerini ziyaret ederek davet ediyor. Bu kapsamda Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ederek açılışa davet ederek projenin kente sağlayacağı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete; Nurettin Aksoy ile birlikte CHP Belediye Meclis Üyesi Didem Tokgöz, önceki dönem CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdel, Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı da katıldı.

Başkan Aşgın ile TSO Başkanı Başaranhıncal heyete nazik ziyaretleri ve davetleri için teşekkür ederek “Rıza Şehri” projesinin Çorum’da dayanışma ve kardeşlik kültürünü daha da güçlendireceğini ifade etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR