Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan “Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında ülke genelinde yapılan değerlendirmelerde 145 tarımsal amaçlı örgüt, Birinci Derece Sertifika almaya hak kazandı.

Bu kapsamda Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği de yaptığı başarılı çalışmaları sayesinde Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi’ne layık görüldü.

Yeni yönetmelikle birlikte birinci dereceye giren tarımsal örgütler; tarımsal desteklerden daha yüksek oranlarda yararlanabilecek, sağlanacak kredilerde faiz indirimlerinden faydalanabilecek, Tarım Bakanlığı’nın organizasyon ve karar alma süreçlerinde daha etkin şekilde yer alabilecek ve birçok alanda çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Birinci Derece Tarımsal Örgüt Sertifikası’nı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya takdim ederek çalışmalardaki başarılarından dolayı tebrik etti.

Yetkililer, bu önemli başarının Çorum hayvancılığının daha da güçlenmesine, üreticilere sunulan hizmetlerin niteliğinin artmasına ve ilin hayvancılık potansiyelinin daha ileri seviyelere taşınmasına güçlü katkı sağlayacağını belirtti.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kaya ve emeği geçen tüm üreticiler tebrik edilerek, “Çorum tarımı ve hayvancılığı için hep birlikte daha güçlü yarınlara” mesajı paylaşıldı.

