MHP Çorum İl Başkanlığı’nda iki önemli istişare toplantısı düzenlendi. İlk olarak MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ın koordinasyonunda; Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, Türk Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve il temsilcilerinin katılımı ile koordinasyon toplantısı yapıldı.

İstişare toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde yürütülen “Terörsüz Türkiye” programları, “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri ve “Derdiniz Derdimizdir” çalışması başta olmak üzere TÜRKAV ve Türk Kamu-Sen’e bağlı şube başkanlıklarının yürüteceği faaliyetler ve İl Başkanlığı ile ortak yapılacak programlar görüşüldü.

İkinci toplantı ise teşkilat yöneticileriyle gerçekleştirildi.

Bahçeli’nin himayelerinde sürdürülen “Hayırlı Günler Komşum” temalı “Derdiniz Derdimizdir” programları kapsamında; 2025 yılının değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda 2026 yılının planlanması ve yeni yılda yürütülecek faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi.

Toplantıda; MHP İl Başkanlığının yeni yıl için planlanan ve devam eden faaliyetleri, İlçe Başkanlıklarının faaliyetleri, Belediye Başkanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar, İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi’nde planlanan ve devam eden faaliyetler, tüm teşkilatlar tarafından sürdürülen üye kaydı çalışmaları, TÜRKAV ile Türk Kamu-Sen’e bağlı sendikaların yürüttüğü ve planladığı faaliyetler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile yürütülen çalışmalar, Genel Merkezin direktifleri doğrultusunda uygulanan tüm programlar ve planlanan çalışmalar, geniş kapsamlı şekilde ele alınarak görüşüldü.

MHP İl Başkanı Çıplak, teşkilat disiplini ve Genel Merkezin çizdiği yol haritası doğrultusunda; 2026 yılında da Çorumlulara en iyi hizmeti sunmak adına tüm kadrolarla kararlı, azimli ve hazırlıklı bir şekilde çalışmalara devam edileceğini dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi