Dünya KOAH Günü kapsamında bu yılın teması olan “Nefesin Daralıyorsa KOAH’ı Düşün!” mesajı doğrultusunda, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hastane personeline yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Boyacı tarafından verildi.

Eğitim programında; KOAH’ın tanımı, risk faktörleri, erken tanının önemi, tedavi yaklaşımları ve korunma yöntemleri detaylı şekilde aktarılırken, katılımcılarda önlenebilir risk faktörlerine yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı.

Ayrıca hastane içerisinde kurulan KOAH farkındalık standında, vatandaşlardan gelen sorular Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Hilal Boyacı ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ARI Yılmaz tarafından yanıtlandı. Stantta ziyaretçilere bilgilendirici broşürler dağıtılarak KOAH’ın erken tanısının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Etkinlik kapsamında, nefes darlığı yaşayan bireylerin gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarının önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Muhabir: Haber Merkezi