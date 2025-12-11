Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yeni makam aracı olarak Audi A6 tercih etmesine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Su ve ulaşım zamlarının ardından yapılan araç alımının kamuoyunda tepki çektiğini belirten Damar, durumu “milletin sırtına yüklenen ekonomik zorlukların sembolü” olarak nitelendirdi.

Damar, açıklamasının başında Türkiye gündeminin yoğunluğuna dikkat çekerek, “Vatandaş terör tartışmaları, uluslararası gelişmeler ve ekonomik sıkıntılarla uğraşırken bir de Çorum Belediye Başkanı’nın yeni makam aracı gündeme bomba gibi düştü” dedi.

“ZAMLARIN ARDINDAN ALINAN AUDİ, HALKIN AKLIYLA DALGA GEÇMEKTİR”

Başkan Aşgın’ın son model Audi satın aldığını hatırlatan Damar, su ve ulaşım zamlarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Belediye Başkanı'nın aldığı Audi, sıradan bir makam aracı değil adeta bir performans sanatı! Su ve ulaşım zamlarından sonra böyle bir lüks alım hepimizi gülmekten kırdı geçirdi. Bu aracın maliyeti halkın ödediği fahiş faturaların tekerlekli halidir.”

Açıklamasında makam aracının halkın bütçesiyle alındığını vurgulayan Damar, şunları kaydetti:

“Bu lüks Audi, yapılan su ve ulaşım zamlarının mühürlü belgesidir. Vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, milyonlarca liralık makama lüks araç almak pervasızlıktır. Bu sadece bir araç değil; israfı politika hâline getiren bir anlayışın sembolüdür.”

“SEÇİLİRKEN YERLİ MALI, SEÇİLDİKTEN SONRA ALMAN MALI”

Belediyenin yerli ve millî söylemleriyle çeliştiğini savunan Damar, “Seçilirken yerli malı diyenler, seçildikten sonra Alman malı araca biniyorlar” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Çorum halkının yapılan bu harcamayı unutmayacağını dile getiren Damar, “Halk sandıkta gereken cevabı verecek. Saraylar kuranlara değil, hizmet üretenlere oy verecek” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi