Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2015 yılında hendek operasyonları sırasında PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Çorumlu Özel Harekat Baş Polisi Mesut Demirkan, şehadetinin 10. yıl dönümünde silah arkadaşları tarafından kabri başında anıldı.

Aynı çatışmada yaralanarak gazilik unvanı alan özel harekât polisi Hilmi Köse ile diğer meslektaşları, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehit arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Ankara’dan Çorum’a gelen özel harekât polisleri, ilk olarak şehidin merkeze bağlı Boğabağı Köyü’ndeki ailesini ziyaret etti. Ardından mezarlığa geçen ekip, şehit Mesut Demirkan’ın kabri başında dualar etti, onu rahmet ve minnetle andı.

Şehidin şahadetinden yalnızca 3 ay sonra yine Nusaybin’de görev sırasında şehit olan özel harekât polisi Emre Beker’in babası, emekli imam-hatip Uğur Beker de ziyaret edildi. Polisler, şehit Emre Beker’i de dualarla ve saygıyla yâd etti.

Silah arkadaşlarının her yıl sürdürdüğü bu vefa ziyareti, duygusal anlara sahne oldu. Şehitlerin hatırası bir kez daha dualarla yaşatıldı.

Muhabir: Haber Merkezi