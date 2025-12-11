Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli “Ailemle Eğitim Yolculuğum” Projesi kapsamında; Alacahöyük’te aileler ve öğrenciler kültür yolculuğuna çıkacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Ailemle Eğitim Yolculuğum” Projesi hakkında yapılan açıklamada; “Tarihimizin, kültürümüzün ve köklü mirasımızın izinde; öğrenmenin yalnızca okulda değil, yaşamın her alanında sürdüğünü hatırlatan bir adım daha!” denildi.

Kültür yolcuğunun 17 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da Alacahöyük’te başlayacağını duyuran İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimin kalbinde, kültürün izinde buluşmanın önemine değindi.

Muhabir: Haber Merkezi