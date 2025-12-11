Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Amasya’nın Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir, iki şehir arasındaki ilişkileri kurumsal düzeyde güçlendirecek kardeş şehir protokolünü imzaladı.

Protokolle birlikte iki belediye; kültürel, sosyal, ekonomik ve yerel kalkınma alanlarında ortak projeler yürütmeyi hedefliyor.

Belediye Başkanı Aşgın, imza töreninde yaptığı değerlendirmede, Çorum ile Hamamözü’nün uzun yıllardır komşuluk ilişkisi içerisinde olduğunu belirterek, “Zaten yakındık, şimdi resmen kardeş oluyoruz. Kardeş şehir protokolümüzün her iki belediyemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Protokolün, iki şehir arasında işbirliğini artırması ve yerel yönetim kapasitesine katkı yapması bekleniyor.

