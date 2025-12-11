Çorum merkeze bağlı Hamamlıçay Köyü Muhtarı Bekir Söylemez, Vali Ali Çalgan’ı ziyaret ederek köy sınırlarında yer alan, 900 metre derinlikten çıkan ve yüksek mineral içeriğiyle dikkat çeken artezyen su kaynağı üzerine planlanan “Tatil Köyü Projesi” hakkında kapsamlı bilgilendirme yaptı.

Muhtar Bekir Söylemez, bölgenin jeotermal ve doğal kaynak varlığı açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, söz konusu su kaynağının sağlık turizmi, termal yatırım ve kırsal kalkınma açısından büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Projenin hayata geçmesi halinde ilimizin turizm çeşitliliğine önemli bir katkı sağlayacağı, bölgeye ekonomik hareketlilik kazandıracağı ve istihdam oluşturarak yerel kalkınmayı hızlandıracağı değerlendiriliyor.

Vali Ali Çalgan ise proje ile ilgili aktarılan bilgiler için teşekkür ederek, mineral zengini su kaynağının doğru planlama ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle değerlendirilmesinin Çorum’un turizm vizyonu açısından stratejik bir değer taşıdığını vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi