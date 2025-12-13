Hollanda’nın Deventer kentinde, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü görünür kılan “Yaz İncileri / Zomerparels” sergisinin açılışı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Açılışa Türkiye’nin Deventer Başkonsolosu Hakkı Emre Yunt, Deventer Merkez Kütüphanesi Direktörü Alice Dipien ve çok sayıda davetli, katılımcı ve sanatsever katıldı.

Açılış programının sunumu, CDS Sekreteri Aytül Kızaran tarafından gerçekleştirildi.

Sergi, Çorumlu emekli resim öğretmeni, ressam ve CDS (Cultuur en Dialoog Stichting) sanat gönüllüsü Şahika Çağlar yürütücülüğünde gerçekleşen 12 haftalık sanat yolculuğunun sonuçlarını izleyiciyle buluşturuyor. Proje boyunca farklı yaşlardan ve kültürel geçmişlerden gelen katılımcılar; çizim, pastel, lavi, suluboya, kolaj–mixed media, akrilik, popart otoportre, doğadan yapraklarla çalışmalar ve Tokat Basma gibi tekniklerle üretim yaptı.

Programın dikkat çeken yönlerinden biri ise nesiller arası üretim oldu: Anneanne–babaanne, çocuk–torun aynı masada, aynı renklerin içinde birlikte çalıştı.

İki değişik lokasyonda 40 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen 12 haftalık Zomerparels, CDS’in “Sanat Her Yerde” projesi kapsamında Deventer Kütüphanesi ile birlikte yürüttüğü bir çalışma.

Şahika Çağlar, açılış konuşmasında, sanatın evrensel bir dil olduğunu; kültürler arasında barışçıl, birleştirici ve iyileştirici bir köprü kurduğunu vurguyarak, “Proje sürecinde yapılan ön–son değerlendirmeler, katılımcıların sosyalleşme, özgüven, farkındalık, kültürler arası köprü kurma ve sanat kültürüyle buluşma alanlarında olumlu kazanımlar elde ettiğini gösterdi” ifadesini kullandı.

Sergide yer alan çalışmalar; her biri kendi hikâyesini taşıyan, “parmak izi” gibi eşsiz ve özgün üretimler olarak izleyici karşısına çıkıyor. Sergi yalnızca eserleri değil; birlikte üretmenin doğurduğu bağları, ortak ritmi, paylaşılan duyguları ve içsel yolculukları da görünür kılıyor.

“Yaz İncileri / Zomerparels” sergisi; kütüphaneler, yerel kurumlar ve sivil toplum iş birlikleriyle hayata geçirildi. Açılışta projeye destek veren kurum temsilcilerine, emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür edildi.

CDS Başkanı Harun Oguray ve CDS Sekreteri Aytül Kızaran’ın emek ve özverileri ise herkes tarafından takdirle karşılandı.

Sergi 7 Ocak 2026 tarihine kadar açık kalacak.