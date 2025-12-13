Çorum Aşçılar ve Lokantacılar Odası Başkan Adayı Onay Dertli, Çorum’da faaliyet gösteren Kral Dürüm işletmecisi Elvan Bahri Ceylan ile birlikte, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan’ ı makamında ziyaret etti.

Zabıta Müdürü Göyhan’la, lokantacı esnafının isteklerini ve beklentilerini istişare eden Başkan Adayı Onay Dertli, Çorum halkına daha iyi hizmet adına neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Sorunların çözümünde ortak fikir oluşturmanın önemine değinen Onay Dertli, “Esnafımızla bir araya gelerek ortak paydada buluşmayı, Belediyemizle ve diğer ilgili kamu kuruluşlarıyla diyalog halinde sorunlara çözüm getirmeyi temel prensip kabul ediyoruz. Genç ve dinamik bir kadroyla, her sorunun üstesinden geleceğimize inanıyoruz” diye konuştu.