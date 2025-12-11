İlçeye bağlı Uluköy köyüne getirilen Gürel'in cenazesi baba ocağına getirilip helallik alındıktan sonra, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Gürel'in ailesi, Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Erbaa Kaymakamı Remzi Demir, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Amasya İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Muhabir: Haber Merkezi