Son yıllarda hızlı bir çıkış yapan ve büyükşehirlerde neredeyse adım başı şubesi bulunan tatlı devi Ekleristan konkordato talebinde bulundu.

Türkiye genelinde 60 ilde 400 mağazası bulunan ünlü tatlı zinciri Ekleristan, artan maliyetlere ve fahiş kiralara daha fazla dayanamadı.

Halk TV'de yer alan habere göre şirket, mahkemeye giderek konkordato talep etti.

Türkiye genelinde geniş bir ağa sahip olan Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret AŞ, yaşadığı mali darboğazı aşamayarak Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK 'NEFES' SÜRESİ

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet tanınmasına hükmetti. Bu kararla birlikte, şirketin mal varlıkları koruma altına alınırken, alacaklıların başlatacağı yeni icra ve iflas takipleri de durduruldu.

Şirketin kaderini belirleyecek nihai karar, bu 3 aylık sürecin sonunda verilecek.

KİRA ARTIŞLARININ ETKİSİ BÜYÜK

2020 yılında sektöre hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede büyükşehirler başta olmak üzere 60 kente yayılan Ekleristan, 400'ün üzerinde mağazaya ulaşarak ciddi bir büyüme yakalamıştı.

Ancak Türkiye ekonomisindeki yangın, şirketin mali yapısını bozdu.

Özellikle merkezi lokasyonlardaki fahiş kira artışları ve enflasyonun yarattığı maliyet baskısı, perakende devini köşeye sıkıştırdı.

Artan girdi maliyetleri ve işletme giderleri karşısında dayanamayan şirket, çareyi hukuki koruma talep etmekte buldu.