Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet illerine göre yayınladığı ihracat raporuna göre 2023 yılı toplamında 2 milyar 206 milyon dolarlık, 2024 yılında ise 4 milyar 311 milyon dolarlık ihracat yapan Çorum, 2025 yılının ilk 11 ayında ise 5 milyar milyon dolarlık ihracat yaptı.

Ticaret Bakanlığı Kasım ayı ihracat verileri ilimizin dış ticarette güçlü bir ivme yakaladığını da ortaya koydu. Buna göre 2025 yılı Kasım ayında 555 milyon dolarlık ihracat yapan Çorum geçen yılın aynı ayına göre 202 milyon dolarlık artış oranı ile de Türkiye’de en çok ihracat artışı yapan üçüncü il olmayı başardı.

PAYI ARTIYOR

Tablodaki verilere göre Çorum’un 2024 Kasım ayında 353 milyon dolar olan ihracatı, 2025 Kasım ayında 555 milyon dolara çıkarak yüzde 57’yi aşan bir büyüme kaydetti. Çorum’un toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 1,6’dan yüzde 2,4’e yükseldi.

ARTIŞTA ÜÇÜNCÜ

Ticaret Bakanlığı 2025 yılı Ocak–Kasım verilerine göre Türkiye genelinde 45 il ihracatını artırırken 31 il 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı. Kasım ayında Kocaeli 361 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer alırken, Ankara 206 milyon dolarla ikinci oldu. Çorum ise 202 milyon dolarlık artışla üçüncü oldu.

EN ÇOK İHRACAT

İSTANBUL’DAN

Bakanlığın açıkladığı genel tabloya göre Türkiye’nin 2025 yılı Ocak–Kasım dönemindeki toplam mal ihracatı yüzde 3,7 artışla 247 milyar 188 milyon dolara ulaştı. Buna göre, İstanbul Kasım’da 4 milyar 459 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 12,5 azalış gösterdi. İstanbul'u, yüzde 14,3 artış ve 2 milyar 882 milyon dolarla Kocaeli, yüzde 6,4 artış ve 1 milyar 824 milyon dolarla Bursa takip etti.

KASIM İHRACATI

555 MİLYON DOLAR

2025 yılı Kasım ayı verilerine göre de Çorum yılın ilk 11 ayındaki ihracatı 5.2 milyar doları geçti. 2025 yılı Ocak ayında 364 milyon 513 bin dolar, Şubat ayında 431 milyon 586 milyon dolar, Mart ayında 450 milyon dolar, Nisan ayında 351 milyon dolar, Mayıs ayında 565 milyon dolar, Haziran ayında 367 milyon dolar, Temmuz ayında 587 milyon dolar, Ağustos ayında 626 milyon dolar, Eylül ayında 487 milyon dolar, Ekim ayında ise 484 milyon dolarlık ihracat yapılan Çorum’da Kasım ayı ihracatı 555 milyon dolar oldu.

Muhabir: Haber Merkezi