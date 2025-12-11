CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi’nin TOGG’la ilgili eleştirilere yönelik yaptığı açıklamaya cevap vererek sert ifadeler kullandı. Belediyenin, bazı medya organlarında yer alan haberleri “tamamen gerçek dışı ve algı oluşturmaya yönelik” olarak nitelemesinin ardından konuşan Yılmaz, makam araçları üzerinden belediyeye yüklendi.

Yılmaz, TOGG’un yerli ve millî bir araç olduğunu vurgulayarak, “Buna kimsenin laf ettiği yok” dedi. Ancak belediye yöneticilerinin söylemleriyle uygulamalarının çeliştiğini savunan Yılmaz, şunları söyledi:

“Makamlarına milyonluk Audi dizenler ‘yerli ve millîyiz’ diye nutuk atınca insanın aklıyla dalga geçiyorlar. Madem TOGG bu kadar millî, neden makam araçlarınız Audi? Yoksa TOGG şehir içinde poz vermek için mi alındı?”

Yılmaz, TOGG’un sadece vitrin amaçlı kullanılmasının kamu kaynaklarının israfı anlamına geleceğini belirterek, “Alınan her TOGG resmen vitrin süsüdür ve düpedüz israftır” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLET SİZİN ARAÇ KOLEKSİYONUNUZA

SPONSOR OLMAK ZORUNDA DEĞİL”

CHP’li Yılmaz, mevcut ekonomik şartlara dikkat çekerek, vatandaş geçim sıkıntısı yaşarken belediye yöneticilerinin lüks araçlarla dolaşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yılmaz, “Yerli ve millî sloganlarının arkasına saklanıp israfı gizleyemezsiniz. Bu millet sizin araç koleksiyonunuza sponsor olmak zorunda değil” dedi.

Belediye yönetimini “algı yönetimi ve propaganda” yapmakla suçlayan Yılmaz, “Madem millîliğe bu kadar önem veriyorsunuz, önce makam araçlarınızdan başlayın. Çünkü bu millet artık söz değil, icraat görmek istiyor” diyerek açıklamasını tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi