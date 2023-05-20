Mayıs ayını çok severim; sanıyorum doğduğum ay olduğu için, yeniliği, yeniden doğuşu çağrıştırdığı için.

Mayıs ayının birinci günü emeğin bayramı. 19 Mayıs bir ulusun uyanışının sembol günü.

“Mayıs ayı çiçek ayı, gül ayı demiş” ozan.

Geçen sene doğum günümü doğada kutlamıştım, papatyaların içinde, güneşli bir gündü, yurtdışındaydım. Ve doğanın ortasında kocaman bir tabela vardı. Üzerinde şöyle yazıyordu: “Burası Toprak Ana’nın doğum evi, lütfen buraya saygıyla, sessiz ve sevgiyle girin.

Bu yıl yine doğadaydım, gençliğimin Ankara’sında, vaha gibi uzanan Botanik Bahçesinde…Kısacası, doğayı sevmem bundandır belki…

Mayıs ayında açan rengarenk çiçeklerin resimlerime ilham kaynağı oluşunun nedeni bundan olsa gerek.

Bahar çiçeklerinin resmi oldukça zor yapılır. Öyle yapmalısınız ki herkes resme bakıp kokularını duymalı, doğayı, hayatı tekrar sevmeli, saygı duymalı, anneler toprak anayı daha bir korumaya karar vermeli.

Kelebekler, arılar uçarken, o küçük ayakları ile doğayı yeniden üretme çabaları karşısında selama durmalı.

Gelincik kırmızısı ve etrafındaki tüm çiçeklere baskı yapmadan, kardeş kardeş ne kadar güzel bir renk cümbüşü oluşturduğunu yansıtmalı, gül kokmalı, leylak kokmalı…

Herkesin bir Bandırma Vapuru olmalı. Yeni kararlar alabilmeli ne olursa…Bir mayıs sabahı yola çıkan vapurdaki azim ve kararlılığa, değişime, dönüşüme hazır olmalı. Onca zorluğa rağmen inançlı ve kararlı olursa insan zafere ulaşabilir.

andırma Vapuru her zaman bana iç motivasyon olmuştur ve sanat terapisi çalışmalarımda, özellikle sınavlara hazırlanan gençlere Bandırma Vapuru resmi çizdirir, üzerine hayattaki amaçlarını yazmalarını ve ne zaman yılgınlığa düşseler bu yaptıkları resmi duvara asıp bakmalarını söylerim

Mayıs ayı, doğa gibi bizim de uyanış ayımız olsun. Üzerimizdeki kırgınlıkları, yorgunlukları attığımız bir ay olsun, çiçeklerle dolu olsun…Kendimize dönüp, kendimize ait olmayan duygu ve düşünceleri geride bıraktığımız, kendimiz olduğumuz yeni bir doğuş ayı olsun.

Ben bu doğum günümü tabii ki sevdiklerimle, bu duygu ve düşüncelerle kutladım.

Yeni yaşımı güzel dilekleri ile kutlayan tüm dostlarıma selam olsun .

Sabahattin Ali’nin Mayıs ayı şiiri ile sevgiler, rengarenk bir mayıs sabahından…(13 Mayıs 2023-Ankara)

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Mayıs, ayların gülüdür,

taze bir çiçek dalıdır,

İçerim ateş doludur;

Mayıs‘ta gönlüm delidir.