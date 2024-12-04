Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer akan Okullararası Gençler (kız-erkek) Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde erkeklerde 9, kızlarda ise 5 okul katılım sağladı. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda erkeklerde Abdurrahman Gürbüz, Sefa Emin Karayel, Abdullah Gürbüz ve Arda Kekillioğlu oyuncu grubu ile mücadele eden Spor Lisesi şampiyon olmayı başarırken, Yiğit Eymen Asiltürk, Çınar Şimşek, Anıl Çınar Çiçek ve Bedirhan Akbaş’lı Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ikinci, Kemal Berkay Özdemir, Ömer Altunay, Yusuf Yüktaşır ve Elvan Emir Yaşar’lı Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü, Atlas Kabak, Demiz Arda Uz, Kedir Metehan Baran, Doruk Coşkuner’li Özel Çorum TED Koleji ise dördüncülüğü elde etti. Kızlarda ise Nazlı Şahan, Nehir Bolat, Asude Tuba Şimşek ve Aybüke Banu Şimşek’li kadrosu ile birincilik kürsüsüne daha önceki yıllarda olduğu gibi yine Özel Pınar Koleji çıktı. Aslı Bora, Azra Berfin Türk, Ceren Karasakal ve Aslınur Aslan’lı 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ikinci olurken, Edanur Sarıtaş, Melike Çelik, Zeynep Atcı ve Gizem Çatalbaş’lı Çorum Güzel Sanatlar Lisesi üçüncü, Hatice Yağlı, Esma Dinler, Azra Oral ve Busenur Sucu’lu Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.