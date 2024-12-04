4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U16 Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda, 27 Ekim’de oynanması gereken ancak elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen 2.hafta maçları ikinci kez ertelendi.

Bugün İtfaiye Sahası’nda Çorumspor’la Çorum Anadolu FK, Çorum Vefaspor’la da Mimar Sinanspor karşılaşacaktı ancak, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle maçlar bir kez daha ertelendi.

7 ARALIK’TA OYNANACAK

Öte yandan, maçların oynanacağı tarih de belli oldu. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, ertelenen maçlar 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak. İtfaiye Sahası’nda, saat 12.00’de Çorumspor’la Çorum Anadolu FK, 14.00’te de Çorum Vefaspor’la Mimar Sinanspor karşılaşacak.