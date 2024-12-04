Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 14.hafta maçlarıyla ile ilgili alarak Ahlatcı Çorum ve bazı rakipleri ile mensupları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Ahlatcı Çorum FK’yı sahasında Erzurumspor’a 1-0 yenildiği maçta taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca,“saha olayları” nedeniyle de Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyet, Manisa FK maçındaki “talimatlara aykırı hareket”, Ümraniyespor, Gençlerbirliği maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, Ankaragücü, Pendikspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü maçındaki “saha olayları”, Sakaryaspor, Boluspor maçındaki “talimatlara aykırı hareket”, Boluspor ise “saha olayları” ile “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edildiler.

Öte yandan, Karaköprü Belediyespor’un eski Çorum FK kalecisi Gökhan Siverek de Afyonspor maçındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.