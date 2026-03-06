Kurt, yaptığı yazılı açıklamada Ömer Çelik’in, “İran’ın Amerikan üslerini gerekçe göstererek kardeş ülkelerin topraklarına yönelik füze saldırıları yapmasının kabul edilemez olduğu” yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

İran’a yönelik saldırıların niteliğine dikkat çeken Kurt, “İran halkını ortadan kaldırmaya yönelik Emperyalist–Siyonist saldırılar karşısında Türkiye’nin tarafı net olmalıdır. İran’ın kendini savunma hakkı vardır” ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Müslüman ülkelerde askeri üstler bulundurmasını eleştiren Kurt, bunun kabul edilebilir olmadığını savundu. Kurt, “Müslüman Körfez ülkelerinde ve İran’ın komşularında bulunan Amerikan üslerinden kalkan ABD ve İsrail uçaklarıyla İran’ın vurulması karşısında, İran’ın bu ülkelerdeki Amerikan üslerini hedef alması kadar doğal bir durum yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında Türkiye’deki askeri tesislere de değinen Kurt, iktidardan kamuoyunu aydınlatacak net bir açıklama beklediklerini belirterek şunları kaydetti: “Türkiye’deki İncirlik Üssü, Kürecik Radar Üssü ve Konya Hava Üssü’nden Amerikan ve İsrail uçaklarının kalkıp kalkmadığı konusunda iktidarın açık ve net bir bilgilendirme yapmasını bekliyoruz.”

Kemal Kurt, açıklamasının sonunda bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması için çifte standartlardan uzak, adalet ve uluslararası hukuk temelinde bir tutum alınması gerektiğini vurguladı.

Muhabir: SELDA FINDIK