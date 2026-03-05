Çorum’da sosyal medyada yaptığı “Siftah var mı, ben fiş keseceğim” paylaşımı sonrası gözaltına alınan esnaf Murat Kırcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede Murat Kırcı için 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

MALİYEYİ ELEŞTİRDİ

Çöplü Arastasında esnaflık yaptığını belirten Murat Kırcı, siftah yapamadıklarını, ancak maliye ekiplerinin çevredeki esnaflara yönelik fiş denetimi yaptığını iddia ederek, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirmişti.

YANILTICI BİLGİ İDDİASI

Savcılığın soruşturmasında ise söz konusu bölgede Maliye ekiplerinin her hangi bir denetiminin söz konusu olmadığı hatırlatılarak, kamuoyuna yanıltıcı bilgi verildiği vurgulanmıştı. Ayrıca, söz konusu esnafın bir siyasi partinin il başkan yardımcısı olduğu da dava dosyasına eklendi.