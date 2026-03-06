Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin’e ilk kez katıldıklarını belirterek, Çorum’un yalnızca leblebiyle değil, Hitit medeniyeti, sanayi gücü ve zengin gastronomisiyle uluslararası turizm sahnesine açılmayı hedeflediğini söyledi.

Çorum’un 6,2 milyar dolarlık ihracat kapasitesine, güçlü makine sanayisine, savunma sanayi üretimine ve altın rafinerisine sahip önemli bir üretim merkezi olduğunu belirten Aşgın, “Anadolu’da kurulmuş en büyük medeniyetlerden biri olan Hititlerin başkenti Hattuşa Çorum’dadır. Ayrıca tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması da yine bu topraklarda yapılmıştır. Biz buraya bu güçlü tarihsel mirası anlatmak için geldik.” dedi.

Türkiye’de birçok ünlü şefin Çorum mutfağını Türkiye’nin en iyi mutfaklarından biri olarak değerlendirdiğini vurgulayan Aşgın, “Çorum’un turizm alanında hak ettiği değeri bugüne kadar tam anlamıyla görmediğini düşünüyoruz. Bu fuarla birlikte Çorum’u uluslararası turizm pazarına daha güçlü şekilde açmayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

