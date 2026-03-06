Oda yönetim kurulu üyeleri, Başkan Erol Bozkurt ile iftar programında bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Bozkurt’un ÇESOB Başkanlığı adaylığına yönelik destek de açıklandı.

Yönetim kurulu üyeleri, Bozkurt’un adaylığından duydukları memnuniyeti dile getirerek seçim sürecinde yanında olduklarını vurguladılar. Oda yönetimi tarafından yapılan açıklamada, iftar buluşmasının sadece bir yemek organizasyonu olmadığına dikkat çekilerek esnafın geleceği için ortak hedefte buluştukları ifade edildi.

Açıklamada, aynı sofrada buluşmanın bereketi, kardeşliğin sıcaklığı ve dayanışmanın gücünün bir kez daha hissedildiği belirtilerek, esnaf teşkilatının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı.

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği seçim sürecinde emeğin ve alın terinin temsilcisi olarak gördükleri Erol Bozkurt’un yanında olduklarını ifade eden yönetim kurulu üyeleri, daha güçlü bir esnaf teşkilatı için birlikte hareket edeceklerini dile getirdiler.

Oda yönetimi, “Birlik varsa güç vardır, beraberlik varsa başarı kaçınılmazdır. Ayrışmadan, bölünmeden, omuz omuza daha güçlü bir esnaf teşkilatı için hep birlikte yol yürüyoruz” dediler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR