Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucunda güvensiz olarak değerlendirilen ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı son bildirimle yeni bir ürün hakkında vatandaşları uyardı. Yapılan teknik incelemeler sonrası mevzuata aykırı bulunan ürün için piyasadan toplatılma kararı verildi.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Bakanlık, mavi ayıcık pelüş anahtarlığın hem kimyasal içerik açısından mevzuata aykırı olduğu hem de küçük parçaları nedeniyle boğulma riski taşıdığı tespit edildi.

Bu değerlendirme üzerine ürünün satışı yasaklanırken, piyasada bulunan mevcut stokların da toplatılmasına karar verildi.

İşte ürün bilgileri: