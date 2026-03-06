Anitta Otel’de önceki akşam yapılan iftara Vali Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Kızılay Şube Başkanı Dr. Mustafa Bilgin, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve yetim çocuklar katıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda protokol üyeleri yetim çocuklarla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğu yaşandı.

Programda konuşan Vali Ali Çalgan, yetim çocuklarımızın sevgiye, şefkate ve desteğe en çok ihtiyaç duyan kıymetli emanetlerimiz olduğunu vurgulayarak, onların umutlarını canlı tutmanın ve geleceğe güvenle yürümelerini sağlamanın toplumun en önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.

Devletimizin desteği ve milletimizin yüce gönüllülüğü sayesinde hiçbir evladımızın sahipsiz olmadığını belirten Vali Çalgan; “Sevgili yavrularımız, sizler yarınlarımızın teminatısınız. Hayatınızı güzelleştirmek ve geleceğe güçlü adımlarla hazırlanmanızı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. En büyük dileğimiz; sizlerin değerlerine bağlı, vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmenizdir.” sözleriyle çocuklara seslendi.

Yetimliğin bir eksiklik değil, hayatı daha güçlü kılacak bir tecrübe olduğunu hatırlatan Vali Çalgan, çocuklara azimlerini kaybetmemeleri gerektiğini, devletimizin desteği ve milletimizin duasının her zaman yanlarında olduğunu söyledi. “Umudunuz hep canlı, gülümsemeniz hiç eksik olmasın” diyen Vali Ali Çalgan, Türk Kızılay Şube Başkanlığı ve emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm katılımcılara hayırlı Ramazanlar dileğinde de bulundu.

Türk Kızılay İl Başkanı Mustafa Bilgin ise yaptığı değerlendirmede, Dünya Yetimler Günü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı buluşmanın Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıttığını belirterek, “Çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek bizler için en büyük mutluluktur. Türk Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, özellikle çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Program, çocuklarla yapılan sohbet ve balon gösterisi ile son buldu.