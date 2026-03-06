Lalezar Hafızlık Kur’an Kursu’nda yapılan anlamlı iftar programına İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Başkanlık Vaizi Fatih Çelik, Çorum İl Defterdarı Erkan Ciğer, İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal, şube müdürleri, değerli hayırsever iş insanları, TDV Çorum Şube Yönetimi, TDV Çorum Yayınevi sorumluları, müftülük personelleri ve hafızlık öğrencileri katıldı.

İftar öncesi konuşmalarında Ramazan ayının rahmet ve bereketine vurgu yapan Müftü Yıldırım, Kur’an’a hizmet eden ve bu yolda destek olan hayırseverlere, Kur’an öğreten hocalara ve Kur'an kursunda emeği geçen herkese teşekkür ederek hafızlık yapan öğrencilere başarılar diledi.

Hayırseverlerin dilek ve temennilerinin alınmasının ardından program sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi