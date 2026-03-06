Doğaya olan ilginin artmasıyla birlikte Çorum’un yayla ve yürüyüş parkurlarının her hafta sonu çok sayıda doğaseveri ağırladığını belirten Yağmur, resmi kulüp çatısı altında yapılmayan etkinliklerin ciddi güvenlik riskleri taşıdığına dikkat çekti.

Yağmur, doğa yürüyüşlerinde grubun güvenliğinden sorumlu kişinin mutlaka “Yürüyüş Lideri” belgesine sahip olması gerektiğini belirterek, bu belgenin ilk yardım, harita ve navigasyon kullanımı ile kriz yönetimi gibi eğitimleri kapsadığını ifade etti. Yetkisiz kişilerin liderlik yaptığı etkinliklere katılmanın büyük risk olduğunu vurgulayan Yağmur, “Lider, ekibin güvenliği için rota değiştirme ya da faaliyeti iptal etme yetkisine sahip tek kişidir. Belgesiz bir kişinin arkasından gitmek, can güvenliğini şansa bırakmaktır” dedi.

Sosyal medya üzerinden düzenlenen ve herhangi bir resmi kulüp ya da seyahat acentesi onayı bulunmayan etkinliklerin hukuki açıdan da ciddi sonuçlar doğurabileceğini dile getiren Yağmur, olası bir kazada organizasyonu düzenleyen kişilerin taksirle yaralamaya sebebiyet verme, belgesiz rehberlik ve gerekli resmi izinleri almama gibi suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini hatırlattı.

Doğa yürüyüşlerinin yalnızca fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda bir risk yönetimi gerektirdiğini belirten Yağmur, katılımcıların karşılaşabileceği başlıca tehlikeleri ise şöyle sıraladı:

“Hava koşullarının ani değişimine bağlı hipotermi ve dehidrasyon, parkur bilgisinin yetersizliğinden kaynaklanan kayıp ve mahsur kalma, yanlış ekipman kullanımına bağlı burkulma ve düşmeler ile bölgeyi tanımamaktan kaynaklanan yaban hayatı ve bitki örtüsü riskleri.”

Çorum İl Temsilcisi Gürkan Yağmur, vatandaşlara çağrıda bulunarak katılacakları etkinliklerin mutlaka Türkiye Dağcılık Federasyonu’na bağlı tescilli bir spor kulübü tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin sorgulanması gerektiğini söyledi. Yağmur, “Samimiyet ya da ucuzluk güvenliğin önüne geçmemeli. Doğada saniyeler hayat kurtarır ve bu saniyelerin eğitimli bir liderin yönetiminde geçmesi herkesin en doğal hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Yağmur, sözlerini “Doğa kurallarına uyanları misafir eder, ihmal edenleri ise sınar” diyerek tamamladı.