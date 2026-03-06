Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çorum’daki çiftçilere yönelik önemli bir destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Buna göre il genelinde faaliyet gösteren 43 bin 954 çiftçiye toplam 1 milyar 841 milyon 35 bin 981 lira 44 kuruş tutarında tarımsal destek sağlanacak.

Yapılacak ödemelerin, Temel Destek ve Planlı Üretim kapsamında Yem Bitkileri Desteği kalemlerinden oluştuğu bildirildi. Destekleme ödemeleri, 6 Mart 2026 saat 18.00 itibarıyla çiftçilerin hesaplarına kademeli olarak aktarılmaya başlanacak.

Yetkililer, verilen desteklerin üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, emeğiyle toprağı işleyen ve üretime katkı sunan tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Açıklamada ayrıca, yeni üretim sezonunun çiftçiler için bereketli ve bol kazançlı geçmesi temennisinde bulunuldu.

