Öğrenci ve öğretmenleri makamında kabul eden Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan belediyenin görevleri, şehirde yürütülen çalışmalar ve yerel yönetimlerin vatandaşlara sunduğu hizmetler hakkında öğrencilere bilgiler vererek öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Kent Arşivi içerisinde yer alan kütüphanede çocuklara boyama ve hikaye kitabı hediye etti.

Muhabir: SELDA FINDIK