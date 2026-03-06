Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ankara'da düzenlenen sosyal konut kurasında, sistem kaynaklı nedenle hak sahibi

belirlenemeyen konutlar için yeniden kura çekileceğini bildirildi.

TOKİ tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'de, 3 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen kurada sistem kaynaklı nedenle hak sahibi belirlenemeyen 497 konut bulunduğu bildirildi.

Bu konutların 227'sinin şehit yakını ve gazi kontenjanında yer aldığı ifade edildi.

Kalan 270 konutun hak sahiplerinin ise yarın saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle ve canlı yayınla belirleneceği kaydedildi.

ÇORUM'DA ÇEKİLİŞ BİLE YAPILAMADI

Bilindiği üzere Çorum'da TOKİ kura çekiliş tarihinin henüz belirlenememiş olması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

10 Kasım 2025 tarihinde başlayan ve 4 aydır Çorumdaki kura çekilişini bekleyen vatandaşların mağduriyeti sürüyor.