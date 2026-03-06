Çorum’un Alaca İlçesi’nin Sincan Köyü sakinlerinden Nazlıhan Ünvermiş (64), hayatını kaybetti.

Op. Dr. İstemihan Öztürk'ün anneannesi, Alaca Lider Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arap Kurt'un kayınvalidesi olan Nazlıhan Ünvermiş, merhum Yusuf Ünvermiş'in eşi ve 9 çocuk annesiydi.

Nazlıhan Ünvermiş’in vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Merhumenin cenazesi Akşemseddin Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ