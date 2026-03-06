Merhum Abdullah Aksoy ve Elmas Aksoy’un kızı, merhum Nuri Aksoy ve merhum Ali Aksoy’un kız kardeşi, Mehmet Arslan’ın eşi, Setenay Özsaraç, Akanda Arslan Büyük ve Bedenok Arslan’ın anneleri Aysel Aksoy Arslan, rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Bayhan Özsaraç ve Kenan Büyük’ün kayınvalideleri olan Arslan’ın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi Cuma Namazı sonrası Mecitözü Büyük Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

