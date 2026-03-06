Programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, DİSK/Emekli-Sen İl Temsilcisi Hikmet Aydın ile birlikte çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, 26 hafta boyunca Aile Dayanışma Ağı çatısı altında, haksız ve hukuksuz bir sürece maruz kalan ailelerin her Cuma Saraçhane’de bir araya geldiğini belirterek, “Yaşadıkları adaletsizlikleri ve acıları paylaşarak dayanışmayı büyütüyor, birbirlerine güç veriyorlar” dedi.

“Bir yıldır evlerde acı, gözlerde hasret var” diyen Solmaz, “19 Mart tutsaklarının anneleri, babaları, eşleri, çocukları, aileleri… Adaletsizliğe son vermek için seslerini yükseltiyor. Yaşanan bu büyük haksızlığa, yalnızca Saraçhane’den değil Türkiye’nin 81 ilinden aynı haykırış yükseliyor: Bu hukuksuzluk son bulsun! Bu bir adalet ve hürriyet meselesidir. Bu, memleket meselesidir. “Her şey çok güzel olacak” diyen güzel yüreklerin omuz omuza direndiği bir mücadelenin sesidir. Şimdi sizlere Silivri’den milletin refahı için, hukuk, demokrasi ve adalet için mücadele eden, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okuyoruz” ifadelerine yer verdi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU

“Değerli yol arkadaşlarım, çok kıymetli aileleri, benim değerli kardeşlerim...

Her birinizi sevgiyle, dostlukla, hasretle kucaklıyorum.

Bizlere karşı, eşi benzeri görülmemiş zalimlikte bir siyasi operasyon yürütülmesinin bir yılı doluyor.

Bu bir yılda vicdanını kaybetmiş kötü bir aklın ürünü olan, iftiralarla dolu soruşturmaların, haksız davaların ardı arkası kesilmedi. Dur durak bilmeyen bu büyük kötülük, şimdi de kirli yüzünü, kıymetli başkanım, Bolu'nun değerli insanı Tanju Özcan'ı tutuklayarak gösterdi

“TANJU ÖZCAN BOLU'NUN GURURUDUR”

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, milletin dertlerine derman olan icraatlarını içine sindiremeyen bir avuç insanın ne söylediğinin hiçbir önemi yoktur.

İftiralarla, şantajlarla, kumpaslarla, anneler çocuklarından, babalar oğullarından ayrı kaldı. Geçen bir yılda çocuklarımız bir yaş daha büyüdü. Bizleri siyasi esaret altına alanların yeni bir kumpası da 9 Mart'ta başlıyor.

Önümüzdeki günlerde dava dedikleri, mahkeme dedikleri yazanı, yöneteni belli bir müsamere sergileyecekler. Benim yol arkadaşlarımın her biri iyi yetişmiş, ülkesini ve milletini seven, millete hizmet aşkıyla dolu, sorumluluklarını her koşulda en iyi biçimde yerine getirmeye çalışan yurtseverlerdir.

Tüm Cumhuriyet Halk Partililer böyledir. Dürüsttürler, çalışkandırlar. Onların; şehirlerimizin, ülkemizin bugününe ve geleceğine ilişkin yaptıkları katkılar çok önemli, çok değerlidir.

Her birinden en az kendimden emin olduğum kadar eminim. O nedenle içiniz ferah, moraliniz yüksek olsun. Bizim tek davamız bu ülkedir, bu millettir.

Bizi zindanda tutmalarının en büyük sebebi de budur. Bu vatana hizmet ettiğimiz, 86 milyonu ayırmadığımız, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye çabaladığımız için bizi karalamaya çalışıyorlar. Bu mübarek günlerde ailelerimizden uzak kalmak, sevdiklerimizle birlikte iftar edip sahura kalkamamak hepimizi derinden yaralıyor. Ama mücadelemiz Hakk'ın ve halkın rızası içindir.

Aramıza bu duvarları örenler, bu parmaklıkları dikenler yılacağımızı ve geri adım atacağımızı sanıyor olabilirler. Yanılıyorlar.”

“HUKUKSUZLUĞUN HÜKMÜ ELBETTE SONA ERECEK”

“Gösterdiğiniz dirayet 12 metrekarelik hücremde bana yaşama sevinci veriyor. Bu onurlu dayanışmanız, bu cesur mücadeleniz benimle aynı kaderi paylaşan çalışma arkadaşlarımın, demokrasi tutsaklarının direnme arzusunu körüklüyor.

Hukuksuzluğun hükmü elbette sona erecek.

Tutuklamayı keyfi bir cezalandırma yöntemine dönüştürenler kaybedecek. Çünkü karşılarında sizler varsınız. Hayatını bu vatana adamış, dürüst, yurtsever, cumhuriyet aşkıyla dolu kadınlar, erkekler, gençler var. Güzel yüzlü çocuklar var.

Bize cesaretinizle, mücadelenizle, dayanışmanızla umut oluyor, güç veriyorsunuz.

Bu zor günleri ele ele, kol kola omuz omuza aşacağız.

Kurulan oyunları, kumpasları birlikte bozacağız. İnandık ve başaracağız.

Her şey çok güzel olacak.”