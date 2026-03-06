Çorum TSO Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir söyleşi ve buluşma programına ev sahipliği yapacak.

TOBB Çorum İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun mentörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Bilişim Teknolojileri ve Girişimci Mühendisler Kulübü ile Yazılım Teknolojileri Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilecek programda, kadınların iş hayatındaki rolü ve girişimcilik ekosistemindeki yeri ele alınacak. Etkinlikte ayrıca teknoloji alanında kadınların katkıları ve başarı hikâyeleri paylaşılacak.

Katılımcılara ilham veren deneyimlerin aktarıldığı bir buluşma ortamı sunması hedefleyen söyleşi programı 8 Mart 2026 Pazar günü saat 13.00’te TSO Meclis Salonu’nda yapılacak. Programa tüm Çorumlular davet edildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ