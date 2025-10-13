Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Karakaya köyünü savunmak amacıyla oluşturulan “Karakaya Direniyor” isimli platformdan edinilen bilgilere göre şirket, 350 dönümlük alanda taş ocağı ve kırma eleme tesisi planlıyor. Buna karşın ÇED muafiyeti almayı planlayan şirket, bu kapsamda 180 dönüm üzerinde işletme izni için başvuru yaptı. 400 bin ton üstü kapasiteli kırma eleme tesisleri, ÇED zorunluluğuna mecbur tutuluyor.

Şirket, proje kapsamında yılda 3,5 milyon ton taş çıkarılacağını ama bunun yalnızca 390 bin tonunun kırma eleme tesisinde işleneceğini, geriye kalan 2,9 milyon tonunun doğrudan tren hattında kullanılacağını söyledi.

KÖYLÜLER YARGIYA TAŞIDI

Şirketin projenin boyutu kapsamında verdiği bilgiler sonucunda projeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerine Çorum Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilgilendi. ÇED yönetmeliğinde yer alan maddeler ışığında yalnızca ÇED gereklidir veya ÇED gerekli değildir kararı verebilen müdürlük, proje için ÇED olumlu kararı çıkardı. Böylece karar hükümsüz hale geldi.

"YETKİSİZ VE HUKUKA AYKIRI"

Köylüler, valiliğin verdiği kararı yargıya taşıdı. Yürütmeyi durdurma ve işlemin iptali istemiyle Çorum İdare Mahkemesi Başkanlığı’na verilen dilekçede, “Davalı idare işbu konu bakımından yetkisiz ve hukuka aykırı ÇED olumlu kararı neticesinde şantiye süreçlerine başlamıştır. Açık bir şekilde hukuka aykırı olan dava konusu karar bakımından, işletmenin faaliyete geçmesi halinde çevreye bir daha eski haline getirilemeyecek şekilde zarar verecek, doğal yaşamı yok edecek, suları kirletecek, insan sağlığını ve köy hayatını tehdit edecektir. Bu nedenle idarenin savunması beklenmeksizin yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerekmektedir” denildi.

ÇED Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde de konuya ilişkin, “Bu Yönetmeliğe tabi projeler hakkında ‘ÇED Olumlu’, ‘ÇED Olumsuz’, ‘ÇED Gereklidir’ veya ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararlarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Ancak Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda ‘ÇED Gereklidir’ veya ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının verilmesi konusundaki yetkisini, sınırlarını belirleyerek il müdürlüğüne devredebilir” ifadeleri yer alıyor.