Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen kış ile ilgili tahminlerini paylaştı. Şen, "İstanbul’a kar yılbaşından önce düşmez. İstanbul’da kar yağışı bahar aylarına kadar devam edecek. Uzun sürecek gibi görülüyor. " dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye, Ukrayna üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar hızla düşerken, gece yarısından itibaren hava sıcaklıklarının yer yer 14 derece birden azalması bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunun cevabını verdi.

ORTA KUVVETTE ESECEK

Hava sıcaklıklarında gece yarısı 14 derece ve altının görüleceği, Türkiye genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği aktarılıyor. Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

ÇORUM'AKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Hafta boyunca İstanbul’da sıcaklık 17 derece civarında olacak." diyerek İstanbul'a ne zaman kar yağacağını söyledi. Şen, "İstanbul’a kar yılbaşından önce düşmez. İstanbul’da kar yağışı bahar aylarına kadar devam edecek. Uzun sürecek gibi görülüyor. Normal bir kış geçireceğiz. Yani yağışta olacak kar da olacak." şeklinde konuştu.