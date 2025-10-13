Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, son günlerde kamuoyuna yansıyan ve pazarcı esnafını hedef alan tartışmalarla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Yılmaz, yaşanan olayların çarpıtıldığını ve tüm pazarcı esnafının haksız yere zan altında bırakıldığını belirtti.

Açıklamasında, geçtiğimiz günlerde Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın pazar ziyareti sırasında yaşanan küçük çaplı bir tartışmanın medyada gereğinden fazla büyütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, “Olay münferittir, tüm esnafa mal edilmesi kabul edilemez. Ülkemizin ve şehrimizin gündeminde çok daha önemli meseleler varken bu konu suni şekilde öne çıkarılmıştır” dedi.

PAZARCILAR ALIN TERİYLE EKMEĞİNİ KAZANIYOR

Çorum’daki pazarcı esnafının büyük bir bölümünün kurallara uyduğunu ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştığını belirten Erdoğan Yılmaz, “Pazarcı esnafı halkı kandıran değil, alın teriyle kazanan, vergisini ödeyen, bu toplumun öz evladıdır” ifadelerini kullandı.

MEYVE VE SEBZE DOĞADAN GELİYOR, FABRİKADAN KALIP HALİNDE ÇIKMIYOR

Yaşanan tartışmaların merkezinde yer alan sebze ve meyve boyutlarıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Yılmaz, “Ürünler fabrikada kalıptan çıkmıyor. Doğadan, tarladan geliyor. Bu nedenle boyut ve şekillerin farklı olması doğaldır. Bu durum yalnızca Çorum’a özgü değil, Türkiye genelinde geçerlidir” diyerek kamuoyunun bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini belirtti.

PAZARCI ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR

Pazarcı esnafının zaman zaman müşteriler ya da bazı kişiler tarafından “Başkan” adı kullanılarak aşağılandığını da dile getiren Yılmaz, “Esnafın en küçük hatasında cezai yaptırımlar gündeme gelirken, esnafın uğradığı olumsuzluklarda sessizlik hâkim. Bu adil bir yaklaşım değil. Pazarcı esnafı şamar oğlanı değildir” diyerek yaşanan durumlara tepki gösterdi.

SİYASETİN DEĞİL, EMEĞİN TARAFINDAYIZ

Açıklamasında yaşanan olayın bazı çevrelerce siyasi malzeme haline getirildiğini de kaydeden Yılmaz, “Bizim siyasetimiz ekmeğimizdir. Hiçbir siyasi partinin ya da siyasetçinin arka bahçesi değiliz. Kimse bizi kendi siyasi çıkarına alet etmeye kalkmasın” dedi.

PAZARCI ESNAFI YALNIZ DEĞİLDİR

Erdoğan Yılmaz, açıklamasının sonunda Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası olarak üyelerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, “Bin kişiye yakın pazarcı esnafımızın, ailelerinin ve yakınlarının onurunu korumak bizim görevimizdir. Kimse pazarcıyı öteleyemez, aşağılayamaz. Pazarcı esnafı yalnız değildir” mesajını verdi.