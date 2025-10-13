Beyaz önlüğün eczacının kimliği olduğunu dile getiren Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, yapılmak istenen değişikliği onaylamadıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan Kurumsal Kimlik Kılavuzu’nda yapılan değişikliği protesto etmek amacı ile Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem yaptı.

Kurumsal Kimlik Kılavuzu’nda kamuda görev yapan eczacıların kullandığı geleneksel beyaz önlüğün kaldırılarak yerine haki yeşil renkli üniforma giymelerinin öngörülmesinin eczacılık camiasında büyük bir üzüntü ve tepkiyle karşılandığını belirten Erol Afacan açıklamada şu görüşlere yer verdi;

“Beyaz önlük, eczacılığın tarihsel kökleri olan bir simgesi olup, hastalar nezdinde güven ve hijyenin ifadesidir; bu geleneğin ani bir kararla değiştirilmesi kabul edilemez. Beyaz önlük, eczacılık mesleğinin bilimselliğini ön plana çıkaran, etik güvenilirliği, tarafsızlığı ve halk sağlığına olan bağlılığını temsil eden evrensel bir simgedir. Eczacılar, hastanelerde ilaç tedariki, danışmanlık ve tedavi süreçlerinde çok önemli görevler üstlenirken, hak etmedikleri bu tür düzenlemeler meslektaşlarımızın motivasyonlarını düşürmektedir. Eczacılar, ilaç tedavisinin bilimsel güvencesi ve ilaç güvenliliğinin teminatıdır. Beyaz önlük, bu onurlu görevin sessiz ama güçlü sembolüdür.

Aynı zamanda stratejik sağlık personeli statüsünde olan eczacıların beyaz önlük kullanacağı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde açıkça belirtmektedir. Söz konusu düzenleme, eczacıları diğer sağlık meslek gruplarından ayırarak ayrımcılığa yol açmakta, mesleki eşitliği ihlal etmekte ve sağlık ekiplerinin bütünlüğünü bozmaktadır. Söz konusu uygulamanın eczacılık mesleğinin tarihsel değerine, bilimsel sorumluluğuna ve toplumdaki saygın konumuna uygun biçimde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak kılavuzun ilgili maddesinin iptali için gereken girişimleri başlatacağımızı ve konunun yakından takipçisi olacağımızı saygıyla duyururuz”

Muhabir: Haber Merkezi