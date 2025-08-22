Çorum’un Sungurlu, Alaca ve merkez ilçelerine bağlı köylerde kurulması planlanan taş ocağı projesi, bölge halkını canından bezdirdi. Tarım arazileri ve su kaynaklarını tehdit eden projeye karşı birleşen köylüler bugün yapacakları eylemle seslerini duyurmaya hazırlanıyor.

Çorum’un üç farklı ilçesindeki köylüler, kurulması planlanan taş ocağına karşı ortak mücadele başlattı.

Sungurlu’ya bağlı Karakaya Köyü, Alaca’ya bağlı Küçükkeşlik Köyü ve merkeze bağlı Narlık Köyü sakinleri, doğaya ve yaşam alanlarına zarar vereceğini savundukları projeye karşı çıkıyor.

Köylüler bugün (22 Ağustos 2025 Cuma günü) saat 14.00’te Çorum Valiliği karşısındaki Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması yapacak.

TEPKİ BÜYÜYOR

Karakaya, Küçükkeşlik ve Narlık köylerinde yaşayan vatandaşlar, taş ocağının çevresel etkilerine dikkat çekerek sürecin durdurulmasını talep ediyor. Bölge halkı, tarım arazilerinin, su kaynaklarının ve doğal yaşamın zarar göreceğini ifade ederken, yıllardır doğayla uyumlu bir yaşam sürdüklerini ve bu uyumun bozulmaması gerektiğini vurguluyor.

Köylüler adına yapılan açıklamalarda, taş ocağının faaliyete geçmesi halinde gürültü ve toz kirliliğinin yaşamı olumsuz etkileyeceği, tarım ve hayvancılıkla geçinen halkın ise ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

“DOĞAL YAŞAM YOK OLACAK”Köylüler, taş ocağının yalnızca tarım alanlarına değil, aynı zamanda ormanlık alanlara, yaban hayatına ve içme suyuna da ciddi tehdit oluşturacağını dile getiriyor. Çevre inisiyatifleri de benzer projelerin Türkiye’nin farklı bölgelerinde ekosisteme verdiği zararlara dikkat çekerek, Çorum’da da benzer bir tablonun ortaya çıkabileceğini belirtiyor.Köylülerden oluşan Karakaya, Küçükkeşlik ve Narlık Köyleri İnisiyatifi, taş ocağına karşı mücadelenin yalnızca kendi köyleri için değil, Çorum’un geleceği için verildiğini ifade ediyor.Köylülerin mücadelesine destek veren Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, yazılı bir açıklama yaparak tüm halkı basın açıklamasına davet etti. Platformun çağrısında şu ifadelere yer verildi: “Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak bugün saat 14.00’te Kadeş Barış Meydanı’nda Karakaya, Küçükkeşlik ve Narlık Köyleri’nin yapacağı basın açıklamasına tüm halkımızı davet ediyoruz.”