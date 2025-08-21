Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinesinde, Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçede faaliyet gösteren zirai ilaç bayilerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde ürünlerin ruhsat durumları, son kullanma tarihleri, depolama koşulları ve satış kayıtlarının uygunluğu titizlikle incelendi. Yapılan kontrollerle hem üreticilerin hem de tüketicilerin sağlığına zarar verebilecek uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, bu denetimlerin “Tarımda bilinçli ilaç kullanımının sağlanması, Üreticilerin ve tüketicilerin sağlığının korunması, Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin teminat altına alınması” hedefine hizmet ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Üreticilerimizin güvenli ve sağlıklı tarım yapabilmeleri için çalışmalarımız aynı titizlikle sürecektir” ifadelerine yer verildi.

