Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, 2025 yılı İl Özel İdaresi programı kapsamında Kuzucak ve Bahşılı köylerinde yürütülen 1. kat asfalt yapım çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Köksal, Kuzucak ve Bahşılı köylerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Çalışmaların tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldığını ifade eden Köksal, incelemelerde bulundu.

Program kapsamında yer alan diğer köylerdeki altyapı çalışmalarının ise tamamlanmak üzere olduğu, bu yolların da yıl içerisinde hizmete sunulmasının planlandığı bildirildi.

Gerçekleştirilen denetim ve incelemelerin ardından Kaymakam Köksal, yapılan çalışmaların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek ziyaretlerini tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi