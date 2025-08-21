Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sungurlu ilçesine kazandırılacak yatırımları ve devam eden projeleri anlattı. Hızlı trenden dere ıslahına, yeni okuldan tarihi cezaevinin restorasyonuna kadar birçok dev proje, ilçenin geleceğini şekillendirecek ve bölgeye yeni bir vizyon katacak.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sungurlu Gazetesi’ni ziyaret ederek ilçede hayata geçirilecek ve planlama aşamasında olan önemli projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Yazı İşleri Müdürü Recep Şeyhoğlu ve Muhabir Aydın İncel ile bir araya gelen Milletvekili Kaya, ilçenin çehresini değiştirecek yatırımlar hakkında detaylı bilgi verdi.

“HIZLI TREN İLE TİCARET

VE TURİZM CANLANACAK”

Sungurlu için stratejik öneme sahip olan Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın kolaylaşacağını belirten Kaya, bu hattın bölgedeki ticaret ve sanayiyi geliştireceğini, turizmi canlandıracağını ve vatandaşların büyükşehirlere erişimini hızlandıracağını ifade etti.

“EĞİTİM ALTYAPISI

GÜÇLENDİRİLİYOR”

Sungurlu Bahçelievler Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan ilkokul için yer tahsisi yapılacağını ve projenin yatırım programına alınması için sürecin yakından takip edileceğini söyleyen Kaya, ayrıca ilçeye modern bir öğretmenevi kazandırmak için de yer tahsisi ve proje çalışmalarının tamamlanacağını müjdeledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE

TARİHİ MİRAS KORUNUYOR

İlçenin merkezinde bulunan TMO depolarının, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirileceğini belirten Milletvekili Kaya, gerektiğinde siloların başka bir alana taşınarak bölgenin daha verimli kullanılacağını aktardı. Tarihi eski cezaevinin ise orijinal yapısı korunarak kültür, turizm ve sanat atölyelerine dönüştürüleceğini, aynı zamanda ticari kullanıma da imkan sağlayacak şekilde projelendirileceğini dile getirdi.

1,2 MİLYAR TL'LİK DEV

DERE ISLAHI PROJESİ

Sungurlu için hayati önem taşıyan Dere Islahı Projesi'nin 1,2 milyar TL'lik bir yatırım olduğunu vurgulayan Oğuzhan Kaya, proje için ihale hazırlıklarının tamamlandığını belirtti. DSİ Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası arasında görüşmelerin sürdüğünü ve ihalenin 2025 sonunda veya 2026’nın ilk çeyreğinde yapılmasının planlandığını açıkladı.

Ziyaretin sonunda basın mensuplarına teşekkür eden Kaya, Sungurlu'nun geleceği için çalıştıklarını vurguladı. Kaya, “Basınımızla bir araya gelmekten ve Sungurlu’nun geleceğini şekillendirecek projeleri paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduk. Emekleri için kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi