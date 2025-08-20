Sungurlu Belediyesi temizlik ekipleri, ilçe merkezinden geçen Diğ Çayı’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında çayın içerisindeki yabancı maddeler, katı atıklar ve çevreye kötü görüntü veren çöpler toplanarak bertaraf edildi.

Belediye yetkilileri, çevre temizliğinin sürekliliğine dikkat çekerek vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini ifade etti. Temizlik çalışmalarının düzenli aralıklarla devam edeceği belirtilirken, “Hem doğal yaşamın korunması hem de şehir estetiği için Diğ Çayı’na ve çevresine sahip çıkmalıyız” mesajı verildi.

Şehir merkezinden geçen Diğ Çayı’nın uzun yıllardır ıslah edilmesi bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi