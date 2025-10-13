Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kartı sahibi ailelerin üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran tam 96 öğrencisine, kişi başı 10 bin lira olmak üzere toplamda 960.000 lira tutarında destek ödemesi gerçekleştirdi.

“GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "İlk Harçlık Bizden" projesi kapsamında yapılan ödemelerin öğrencilerin hesaplarına aktarıldığını belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışımızın somut bir göstergesi olan bu projeyi bu yıl da sürdürerek geçen yıl 5 bin TL olan eğitim desteğini 10 bin TL olarak yaptık. Toplam 96 evladımıza 960 bin TL destek ödemesi gerçekleştirdik. Bu destekle hem ailelerimizin bütçelerine katkı sağlıyor hem de gençlerimizin eğitim yolculuklarına destek oluyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir üniversite hayatı diliyorum. Gençlerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Muhabir: Haber Merkezi