İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın pazar denetimlerinde esnafla yaşadığı tartışmalara tepki göstererek, “Sosyal medya şovlarıyla Çorumluya zarar veriyorsunuz” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın’ın son dönemde pazaryerlerinde gerçekleştirdiği denetimler ve bu denetimler sırasında esnafla yaşadığı tartışmalara sert sözlerle tepki göstererek sosyal medyada yayımlanan görüntülerin kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirten İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, “Bu görüntüler bir değil, iki değil. Sürekli aynı sahneler yaşanıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar halkı ve esnafı karşı karşıya getiriyor” dedi.

“BELEDİYECİLİK

CİDDİYET İSTER”

Belediye başkanının görevini “şov yapmak” yerine halkın ekonomik sorunlarına çözüm üretmek olarak tanımlayan Erkan Yıldız; “Alım gücünün ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Esnafa hesap sorulacaksa, önce maliyet ve giderler üzerinden adil bir değerlendirme yapılmalı. Belediyecilik, kişisel tatmin ya da gösteri alanı değildir. Bu makamlar halkın sorunlarını çözmek için vardır” ifadelerini kullandı.

Çorum halkının ve pazarcı esnafının zor durumda bırakıldığını dile getiren Erkan Yıldız, “Alanda Çorumlu, tezgâhın arkasında yine Çorumlu var. Tarafları kutuplaştırmak yerine birleştirici olun. Sosyal medya şovları yerine yapıcı çözümlere odaklanın. Çorumluya zarar veriyorsunuz” diyerek Başkan Aşgın’a çağrıda bulundu.

“SORUNA ÇÖZÜMÜ

BİRLİKTE BULALIM”

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, konuyla ilgili ikinci bir açıklama da yaparak Belediye Başkanı Aşgın’ı sebze-meyve pazarlarının denetimleri konusunda kalıcı ve net bir çözüm bulmasını istedi. Yıldız; “Çözüm bulamıyorsan gel birlikte bulalım” çağrısında da yaptı.

Pazarlarda çürük domates, küçük patates olayının artık esnafı bunalttığını, bu tür görüntülerin Çorum’a yakışmadığını savunan Yıldız, pazar denetimlerinin şova dönüştürülmemesini talep etti.

Yıldız, “Neden bu işe kalıcı bir çözüm bulunmuyor? Her hafta aynı senaryo, aynı rol… Olmuyor başkanım! Eğriye eğri, doğruya doğru; bu gidişat Çorum’a yakışmıyor. Mühür sende, Süleyman sensin! Gerekli yaptırımları ekibin zamanında yapsın, biz her pazar düzgün alışveriş yapmak için senin yolunu mu bekleyeceğiz?” diye konuştu.

Erkan Yıldız’ın konuya ilişkin ikinci açıklaması ise şu şekilde:

“ELİNDE KAMERALARLA

PRİM YAPMAYA ÇALIŞMA”

“Her hafta pazarlarda aynı sıkıntı! Çürük domates muhabbeti artık iyice sıktı. Sayın başkan, bir yol tuttun ama bu işin sorumlusu da sensin. Pazarı denetleyen sensin, hali denetleyen sensin… Ama gel gör ki, bu tavizler bilinçli şekilde veriliyor. Elinde kamera, her hafta pazarda vatandaş üzerinden prim yapmaya çalışıyorsun. Aylardır “Pazarda sorun var” diye videolar atılıyor ama çözüm yok. Zabıtalar pazarda ne iş yapıyor da bu sorun kalıcı olarak giderilemiyor, anlamış değiliz. Ne yazsak altına hakaretler yağıyor.

“SEN ZABITA DEĞİLSİN”

Ayrıca belirtmek isteriz ki: Pazarcıların yapmış olduğu açıkça yanlıştır. Hiçbir esnaf müşterisine hakaret edemez, bu asla kabul edilemez! Müşterisine hakaret edenler, gerekli merciler tarafından cezalandırılmalıdır.

Sayın Başkan, seni severiz, sayarız. İki dönemdir adın hiçbir yolsuzluğa karışmadı ama bu işin çözümü bu değil! Sen zabıta değilsin; bunu siyasi argüman haline getirmen doğru değil.

“KİMSE VATANDAŞI AZARLAYAMAZ”

Gerekli denetimler neden zamanında yapılmıyor? Hiçbir pazarcı ya da esnaf, sokak kabadayısı gibi vatandaşı azarlayamaz. Market denetimlerinde yaptığınız iyi iş takdire şayandır. Büyük marketlerin gözünün yaşına bakmadınız; yaptığınız doğruysa onu da açıkça destekledik.

Ancak pazarlardaki sorunları siyasi malzeme haline getirdiğinizi düşünüyorum. Bu zarar halka ve esnafa yansıyor. Sahtekârlık yapan, ayıplı mal satan kim varsa gözünün yaşına bakma: süresiz esnaflık yetkisini elinden al bakalım. Pazarlar lüks marketler gibi mi oluyor, olmuyor mu? Bu da net bir şekilde sorgulanmalı.

KALICI ÇÖZÜM ŞART

Ama asıl soru şu: Neden bu işe kalıcı bir çözüm bulunmuyor? Her hafta aynı senaryo, aynı rol… Olmuyor başkanım! Eğriye eğri, doğruya doğru; bu gidişat Çorum’a yakışmıyor. Mühür sende, Süleyman sensin!

Gerekli yaptırımları ekibin zamanında yapsın, biz her pazar düzgün alışveriş yapmak için senin yolunu mu bekleyeceğiz? Zabıtalar bu kişilere yol vermezse, bu cesareti de bulamazlar. Haksızsam, “haksızsın” de ama... Artık bu tablo Çorum’a yakışmıyor! Kalıcı çözümler almak istiyorsan işte meydan bizde yanında olalım sana destek verelim ama her hafta video için çözüm bu…”

Muhabir: Haber Merkezi