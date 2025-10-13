Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen deprem tatbikatı, Çorum’da da büyük bir katılımla hayata geçirildi. 13 Ekim Uluslararası Afet Riskinin Azaltılması Günü kapsamında düzenlenen tatbikat, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in talimatları doğrultusunda tüm illerde olduğu gibi Çorum’da da Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Öğrenciler, “Çök–Kapan–Tutun” hareketini uygulayarak deprem anında doğru davranış biçimlerini öğrenirken, AFAD ekipleri ve eğitimciler afet bilincinin önemini bir kez daha vurguladı.

Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 13 Ekim Uluslararası Afet Riskinin Azaltılması Günü kapsamında öğrencilerde afet bilincini artırmak amacıyla kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in talimatları doğrultusunda Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen deprem tatbikatı, Çorum’da Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ev sahipliğinde yapıldı.



HAYATİ DERS: ÇÖK – KAPAN – TUTUN!

Tatbikat, “Çök–Kapan–Tutun” davranış modeli üzerinden yürütüldü. Siren sesiyle birlikte öğrenciler, sınıflarında ve okul bahçesinde bu hayati hareketi uygulayarak deprem anında panik yapmadan kendilerini koruma pratiği yaptı. AFAD ekipleri ayrıca, doğru tahliye yöntemleri, ilk yardım müdahaleleri ve afet sonrası güvenli toplanma noktaları hakkında öğrencilere eğitim verdi.

CEMİL ÇAĞLAR: “AFET BİLİNCİ, EĞİTİMLE BAŞLAR”

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada afet eğitimlerinin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Afetlere karşı bilinçli olmak hayat kurtarır. Öğrencilerimizin bu bilinci küçük yaşlardan itibaren kazanması büyük önem taşıyor.

Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, tüm okullarımızda bu tür uygulamaları yaygınlaştıracağız. Afetlere hazır bir toplum ancak eğitimle mümkündür.”

AMAÇ, BİLİNÇLİ NESİLLER, GÜVENLİ TOPLUM

Gerçekleştirilen tatbikatla öğrencilerin ve öğretmenlerin afet anında doğru, hızlı ve bilinçli hareket edebilme becerilerini geliştirmesi hedeflendi.

Etkinlik aynı zamanda toplumsal dayanışma, ekip ruhu ve afet farkındalığı konularında farkındalık oluşturdu.

Tatbikatın ardından İl Müdürü Cemil Çağlar, öğrenciler ve katılımcılar stantları gezerek ekiplerden bilgi aldı.