Merkez Yenice Köyü'nden merhum Rıza Danışman'ın oğlu Sebahat Danışman'ın eşi Rıza Danışman ve Nehire Danışman Cingöz'ün babası Ali Cemal Danışman'ın kaybı üzüntüyle karşılandı.
Emekli öğretmen merhum Haydar Danışman, merhum Hüseyin Danışman, Mehmet, Gülsen, Fevziye, Döndü, Adalet Danışman'ın kardeşi Ali Cemal Danışman'ın cenazesi yarın (11 Aralık Perşembe) saat 12.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenecek 'Hakka Yürüme Erkanı' sonrası Yenice Köyü'nde toprağa verilecek.
Çorum Haber, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Haber Merkezi